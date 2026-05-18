IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Lukrative IDEXX Laboratories-Anlage?
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18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 88,33 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 113,212 IDEXX Laboratories-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 528,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59 865,28 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 498,65 Prozent.
IDEXX Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 41,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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