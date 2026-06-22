IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|IDEXX Laboratories-Performance im Blick
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden IDEXX Laboratories-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des IDEXX Laboratories-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 523,92 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,909 IDEXX Laboratories-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 562,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 072,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,29 Prozent zugenommen.
IDEXX Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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