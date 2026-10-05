IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|IDEXX Laboratories-Anlage im Blick
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das IDEXX Laboratories-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 112,92 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das IDEXX Laboratories-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,856 IDEXX Laboratories-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 590,77 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Anteils am 02.10.2026 auf 518,39 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 359,08 Prozent.
IDEXX Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDEXX Laboratories
Analysen zu IDEXX Laboratories
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IDEXX Laboratories
|467,50
|1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.