NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in IDEXX Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das IDEXX Laboratories-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 112,92 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das IDEXX Laboratories-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,856 IDEXX Laboratories-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 590,77 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Anteils am 02.10.2026 auf 518,39 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 359,08 Prozent.

IDEXX Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at