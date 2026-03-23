NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in IDEXX Laboratories eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden IDEXX Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 75,46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,325 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 577,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 764,99 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 664,99 Prozent erhöht.

IDEXX Laboratories wurde am Markt mit 46,33 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at