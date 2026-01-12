NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in IDEXX Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das IDEXX Laboratories-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 469,71 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,290 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 187,03 USD, da sich der Wert einer IDEXX Laboratories-Aktie am 09.01.2026 auf 713,35 USD belief. Mit einer Performance von +51,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

IDEXX Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56,91 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at