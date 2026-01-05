NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in IDEXX Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das IDEXX Laboratories-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 415,53 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 2,407 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.01.2026 auf 669,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 612,37 USD wert. Damit wäre die Investition um 61,24 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte IDEXX Laboratories einen Börsenwert von 53,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at