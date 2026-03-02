NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in IDEXX Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das IDEXX Laboratories-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 437,11 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 0,229 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.02.2026 auf 656,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150,24 USD wert. Mit einer Performance von +50,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der IDEXX Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 52,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at