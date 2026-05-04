NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IDEXX Laboratories-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in IDEXX Laboratories eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades IDEXX Laboratories-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 469,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das IDEXX Laboratories-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,213 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.05.2026 120,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 567,46 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,86 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für IDEXX Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 45,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at