NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IDEXX Laboratories-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in IDEXX Laboratories-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 516,94 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in IDEXX Laboratories-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,193 IDEXX Laboratories-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,91 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Anteils am 10.04.2026 auf 563,00 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 8,91 Prozent.

Der Marktwert von IDEXX Laboratories betrug jüngst 44,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at