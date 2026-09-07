IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|IDEXX Laboratories-Anlage im Blick
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das IDEXX Laboratories-Papier an diesem Tag 114,76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,871 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen IDEXX Laboratories-Aktien wären am 04.09.2026 466,52 USD wert, da der Schlussstand 535,38 USD betrug. Damit wäre die Investition um 366,52 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete IDEXX Laboratories eine Marktkapitalisierung von 42,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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