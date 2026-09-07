IDEXX Laboratories Aktie

IDEXX Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
IDEXX Laboratories-Anlage im Blick 07.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IDEXX Laboratories gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das IDEXX Laboratories-Papier an diesem Tag 114,76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,871 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen IDEXX Laboratories-Aktien wären am 04.09.2026 466,52 USD wert, da der Schlussstand 535,38 USD betrug. Damit wäre die Investition um 366,52 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete IDEXX Laboratories eine Marktkapitalisierung von 42,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IDEXX Laboratories

mehr Nachrichten

Analysen zu IDEXX Laboratories

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IDEXX Laboratories 457,10 -0,78% IDEXX Laboratories

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:53 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen