NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in IDEXX Laboratories eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die IDEXX Laboratories-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der IDEXX Laboratories-Anteile betrug an diesem Tag 538,16 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,858 IDEXX Laboratories-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 169,45 USD, da sich der Wert einer IDEXX Laboratories-Aktie am 13.02.2026 auf 629,35 USD belief. Damit wäre die Investition 16,94 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von IDEXX Laboratories belief sich zuletzt auf 50,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at