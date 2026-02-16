IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Langfristige Performance
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die IDEXX Laboratories-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der IDEXX Laboratories-Anteile betrug an diesem Tag 538,16 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,858 IDEXX Laboratories-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 169,45 USD, da sich der Wert einer IDEXX Laboratories-Aktie am 13.02.2026 auf 629,35 USD belief. Damit wäre die Investition 16,94 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von IDEXX Laboratories belief sich zuletzt auf 50,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDEXX Laboratories
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu IDEXX Laboratories
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IDEXX Laboratories
|529,80
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.