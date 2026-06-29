NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEXX Laboratories-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IDEXX Laboratories-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der IDEXX Laboratories-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das IDEXX Laboratories-Papier an diesem Tag bei 494,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,223 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 152,91 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Anteils am 26.06.2026 auf 551,50 USD belief. Damit wäre die Investition um 11,53 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete IDEXX Laboratories eine Marktkapitalisierung von 43,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at