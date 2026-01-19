NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEXX Laboratories-Investment von vor 5 Jahren verdient

IDEXX Laboratories Aktie
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem IDEXX Laboratories-Papier statt. Diesen Tag beendeten die IDEXX Laboratories-Anteile bei 484,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,206 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Die gehaltenen IDEXX Laboratories-Anteile wären am 16.01.2026 147,52 USD wert, da der Schlussstand 715,37 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 47,52 Prozent gleich.
IDEXX Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 57,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
