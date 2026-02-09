IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|IDEXX Laboratories-Investment im Blick
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit IDEXX Laboratories-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die IDEXX Laboratories-Anteile bei 486,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,205 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 644,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,43 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 32,43 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte IDEXX Laboratories einen Börsenwert von 51,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDEXX Laboratories
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)
|
02.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu IDEXX Laboratories
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IDEXX Laboratories
|534,40
|-2,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.