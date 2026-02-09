NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IDEXX Laboratories-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit IDEXX Laboratories-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die IDEXX Laboratories-Anteile bei 486,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,205 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 644,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,43 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 32,43 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte IDEXX Laboratories einen Börsenwert von 51,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at