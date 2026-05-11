IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Frühes Investment
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren verdient
Das IDEXX Laboratories-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der IDEXX Laboratories-Anteile betrug an diesem Tag 528,19 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,893 IDEXX Laboratories-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 060,43 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Papiers am 08.05.2026 auf 560,11 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 6,04 Prozent.
Der IDEXX Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 44,25 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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