IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Investmentbeispiel
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26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden IDEXX Laboratories-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 651,96 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,534 IDEXX Laboratories-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 859,53 USD, da sich der Wert einer IDEXX Laboratories-Aktie am 23.10.2026 auf 560,38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,05 Prozent.
IDEXX Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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