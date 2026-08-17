IDEXX Laboratories Aktie

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WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

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Profitables IDEXX Laboratories-Investment? 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren IDEXX Laboratories-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

IDEXX Laboratories-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die IDEXX Laboratories-Anteile bei 650,84 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 0,154 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 84,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 550,96 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 84,65 USD, was einer negativen Performance von 15,35 Prozent entspricht.

Am Markt war IDEXX Laboratories jüngst 43,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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