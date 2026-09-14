NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in IDEXX Laboratories-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

IDEXX Laboratories-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die IDEXX Laboratories-Anteile bei 641,14 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in IDEXX Laboratories-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,560 IDEXX Laboratories-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 787,19 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Papiers am 11.09.2026 auf 504,70 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21,28 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für IDEXX Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 39,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at