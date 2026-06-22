IMAX Aktie

IMAX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable IMAX-Anlage? 22.06.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IMAX-Aktien gewesen.

Die IMAX-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das IMAX-Papier bei 17,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 581,395 IMAX-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (44,33 USD), wäre die Investition nun 25 773,26 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 157,73 Prozent.

Am Markt war IMAX jüngst 2,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IMAX Corp.

mehr Nachrichten