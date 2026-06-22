IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Profitable IMAX-Anlage?
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die IMAX-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das IMAX-Papier bei 17,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 581,395 IMAX-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (44,33 USD), wäre die Investition nun 25 773,26 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 157,73 Prozent.
Am Markt war IMAX jüngst 2,43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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