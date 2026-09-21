NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren IMAX-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die IMAX-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,083 IMAX-Aktien. Die gehaltenen IMAX-Anteile wären am 18.09.2026 320,99 USD wert, da der Schlussstand 52,77 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +220,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IMAX belief sich zuletzt auf 2,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at