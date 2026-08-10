NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IMAX-Aktien verdienen können.

Am 10.08.2025 wurde die IMAX-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die IMAX-Aktie bei 24,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,039 IMAX-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 195,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,84 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von IMAX belief sich zuletzt auf 2,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at