NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IMAX-Aktie Anlegern gebracht.

Die IMAX-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 35,026 IMAX-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.07.2026 auf 39,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 396,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,68 Prozent gesteigert.

IMAX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at