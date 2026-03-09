IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Rentabler IMAX-Einstieg?
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 5 Jahren eingefahren
Am 09.03.2021 wurde das IMAX-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der IMAX-Aktie betrug an diesem Tag 23,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 431,779 IMAX-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 40,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 616,58 USD wert. Damit wäre die Investition 76,17 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete IMAX eine Marktkapitalisierung von 2,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu IMAX Corp.
Aktien in diesem Artikel
|IMAX Corp.
|34,00
|-2,86%
