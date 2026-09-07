NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in IMAX-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das IMAX-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 29,78 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in IMAX-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,580 IMAX-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 734,05 USD, da sich der Wert eines IMAX-Anteils am 04.09.2026 auf 51,64 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73,40 Prozent zugenommen.

IMAX wurde am Markt mit 2,83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at