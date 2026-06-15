NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IMAX-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades IMAX-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das IMAX-Papier letztlich bei 28,88 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die IMAX-Aktie investiert hat, hat nun 34,626 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.06.2026 auf 42,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 462,60 USD wert. Damit wäre die Investition 46,26 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von IMAX belief sich jüngst auf 2,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at