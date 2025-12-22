IMAX Aktie

WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097

Frühe Investition 22.12.2025 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren IMAX-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

IMAX-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das IMAX-Papier an diesem Tag 36,68 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das IMAX-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,263 IMAX-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des IMAX-Papiers auf 37,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 016,63 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1,66 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete IMAX eine Marktkapitalisierung von 2,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

