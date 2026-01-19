NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IMAX-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das IMAX-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,17 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 32,082 IMAX-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (37,43 USD), wäre die Investition nun 1 200,83 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 200,83 USD, was einer positiven Performance von 20,08 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von IMAX belief sich jüngst auf 2,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at