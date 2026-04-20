NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen IMAX-Einstiegs gewesen.

Am 20.04.2025 wurden IMAX-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen IMAX-Anteile letztlich bei 22,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 445,434 IMAX-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 630,29 USD, da sich der Wert eines IMAX-Anteils am 17.04.2026 auf 35,09 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +56,30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IMAX belief sich zuletzt auf 1,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at