IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Lukratives IMAX-Investment?
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20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 20.04.2025 wurden IMAX-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen IMAX-Anteile letztlich bei 22,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 445,434 IMAX-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 630,29 USD, da sich der Wert eines IMAX-Anteils am 17.04.2026 auf 35,09 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +56,30 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von IMAX belief sich zuletzt auf 1,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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