IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Performance unter der Lupe
|
27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMAX von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem IMAX-Papier statt. Zum Handelsende standen IMAX-Anteile an diesem Tag bei 19,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das IMAX-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,008 IMAX-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 182,52 USD, da sich der Wert einer IMAX-Aktie am 24.04.2026 auf 36,45 USD belief. Damit wäre die Investition 82,52 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von IMAX betrug jüngst 1,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMAX Corp.
Analysen zu IMAX Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IMAX Corp.
|32,00
|2,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.