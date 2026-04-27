IMAX Aktie

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WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097

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Performance unter der Lupe 27.04.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMAX von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IMAX-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem IMAX-Papier statt. Zum Handelsende standen IMAX-Anteile an diesem Tag bei 19,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das IMAX-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,008 IMAX-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 182,52 USD, da sich der Wert einer IMAX-Aktie am 24.04.2026 auf 36,45 USD belief. Damit wäre die Investition 82,52 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von IMAX betrug jüngst 1,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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