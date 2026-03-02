IMAX Aktie

WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097

IMAX-Performance im Blick 02.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMAX von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in IMAX-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden IMAX-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,04 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 52,521 IMAX-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 27.02.2026 2 249,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,83 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 249,47 USD entspricht einer Performance von +124,95 Prozent.

Insgesamt war IMAX zuletzt 2,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

