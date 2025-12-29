IMAX Aktie

WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097

Rentable IMAX-Anlage? 29.12.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMAX von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in IMAX-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das IMAX-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,09 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 398,565 IMAX-Aktien im Depot. Die gehaltenen IMAX-Anteile wären am 26.12.2025 15 013,95 USD wert, da der Schlussstand 37,67 USD betrug. Damit wäre die Investition um 50,14 Prozent gestiegen.

Alle IMAX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

