IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Rentable IMAX-Anlage?
|
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMAX von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das IMAX-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,09 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 398,565 IMAX-Aktien im Depot. Die gehaltenen IMAX-Anteile wären am 26.12.2025 15 013,95 USD wert, da der Schlussstand 37,67 USD betrug. Damit wäre die Investition um 50,14 Prozent gestiegen.
Alle IMAX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMAX Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu IMAX Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IMAX Corp.
|31,80
|1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX wenig bewegt -- US-Börsen etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.