NASDAQ Composite Index-Titel ImmunoGen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in ImmunoGen abgeworfen

Bei einem frühen ImmunoGen-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 06.09.2020 wurden ImmunoGen-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 836,879 ImmunoGen-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.09.2023 auf 15,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43 858,16 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 338,58 Prozent.

Der ImmunoGen-Wert an der Börse wurde auf 3,95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

