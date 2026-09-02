Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099

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Profitabler Independent Bank-Einstieg? 02.09.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien verdienen können.

Das Independent Bank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Independent Bank-Aktie letztlich bei 19,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 513,611 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 36,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 546,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,46 Prozent vermehrt.

Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 811,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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