Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Lukrative Independent Bank-Investition?
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18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Independent Bank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Independent Bank-Papier 18,38 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 544,070 Independent Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Independent Bank-Aktie auf 33,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 025,03 USD wert. Damit wäre die Investition 80,25 Prozent mehr wert.
Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 681,50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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