NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Independent Bank-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Independent Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Independent Bank-Papier bei 57,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,355 Independent Bank-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 453,14 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 07.08.2026 auf 83,73 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,31 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 4,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at