NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Independent Bank-Anteile an diesem Tag bei 23,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 431,406 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 309,75 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 19.05.2026 auf 33,17 USD belief. Damit wäre die Investition 43,10 Prozent mehr wert.

Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 689,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at