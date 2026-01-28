NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Independent Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.01.2021 wurde das Independent Bank-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Aktie betrug an diesem Tag 19,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 51,921 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 814,12 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 27.01.2026 auf 34,94 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 814,12 USD entspricht einer Performance von +81,41 Prozent.

Insgesamt war Independent Bank zuletzt 721,39 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at