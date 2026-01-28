Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Profitabler Independent Bank-Einstieg?
|
28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 28.01.2021 wurde das Independent Bank-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Aktie betrug an diesem Tag 19,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 51,921 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 814,12 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 27.01.2026 auf 34,94 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 814,12 USD entspricht einer Performance von +81,41 Prozent.
Insgesamt war Independent Bank zuletzt 721,39 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!