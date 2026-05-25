Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Rentables Independent Bank-Investment?
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Independent Bank-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Independent Bank-Papier an diesem Tag bei 76,65 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 130,463 Independent Bank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 283,11 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 22.05.2026 auf 78,82 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 10 283,11 USD, was einer positiven Performance von 2,83 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Independent Bank bezifferte sich zuletzt auf 3,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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