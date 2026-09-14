Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Lohnender Independent Bank-Einstieg?
|
14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Independent Bank-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Independent Bank-Papier bei 69,43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,440 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (82,74 USD), wäre das Investment nun 119,17 USD wert. Das entspricht einem Plus von 19,17 Prozent.
Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,90 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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