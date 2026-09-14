NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Independent Bank-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Independent Bank-Papier bei 69,43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,440 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (82,74 USD), wäre das Investment nun 119,17 USD wert. Das entspricht einem Plus von 19,17 Prozent.

Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at