NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Independent Bank-Aktien gewesen.

Am 29.06.2016 wurde das Independent Bank-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 44,57 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,437 Independent Bank-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.06.2026 1 911,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85,19 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91,14 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 4,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at