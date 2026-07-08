NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Independent Bank-Investment gewesen.

Am 08.07.2023 wurde die Independent Bank-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Independent Bank-Aktie letztlich bei 17,05 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,865 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.07.2026 auf 35,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 209,74 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 109,74 Prozent angewachsen.

Independent Bank wurde am Markt mit 738,86 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at