NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Independent Bank-Aktien gewesen.

Am 31.12.2020 wurden Independent Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,47 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 54,142 Independent Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 32,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 774,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,42 Prozent vermehrt.

Am Markt war Independent Bank jüngst 687,60 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at