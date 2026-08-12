Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099

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Lohnender Independent Bank-Einstieg? 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Independent Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Independent Bank-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Independent Bank-Papiers betrug an diesem Tag 21,62 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Independent Bank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 462,535 Independent Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Independent Bank-Aktie auf 38,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 576,32 USD wert. Damit wäre die Investition um 75,76 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Independent Bank einen Börsenwert von 842,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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