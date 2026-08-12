Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Lohnender Independent Bank-Einstieg?
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Independent Bank-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Independent Bank-Papiers betrug an diesem Tag 21,62 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Independent Bank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 462,535 Independent Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Independent Bank-Aktie auf 38,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 576,32 USD wert. Damit wäre die Investition um 75,76 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Independent Bank einen Börsenwert von 842,52 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Independent Bank Corp Michigan
Analysen zu Independent Bank Corp Michigan
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Independent Bank Corp Michigan
|38,46
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.