NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Independent Bank-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Independent Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Independent Bank-Aktie an diesem Tag 20,95 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 477,327 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 35,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16 897,37 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,97 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Independent Bank belief sich zuletzt auf 734,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at