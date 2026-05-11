Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Hochrechnung
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Am 11.05.2025 wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 61,85 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,617 Independent Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Independent Bank-Papiers auf 78,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26,43 Prozent.
Am Markt war Independent Bank jüngst 3,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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