Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Profitable Independent Bank-Investition?
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26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Independent Bank-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33,14 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 30,175 Independent Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Independent Bank-Papiers auf 36,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 107,72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,77 Prozent.
Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 819,36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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