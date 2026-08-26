NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Independent Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Independent Bank-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33,14 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 30,175 Independent Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Independent Bank-Papiers auf 36,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 107,72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,77 Prozent.

Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 819,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at