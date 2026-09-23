NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Independent Bank-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Aktie betrug an diesem Tag 31,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 316,456 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 35,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 272,15 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 12,72 Prozent gesteigert.

Independent Bank war somit zuletzt am Markt 794,57 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at