Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099

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Rentable Independent Bank-Investition? 24.06.2026 16:05:05

NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Independent Bank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Independent Bank-Aktie an diesem Tag 14,27 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 70,077 Independent Bank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Independent Bank-Aktie auf 35,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 467,41 USD wert. Mit einer Performance von +146,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Independent Bank betrug jüngst 703,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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