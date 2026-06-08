Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Profitable Independent Bank-Anlage?
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08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Independent Bank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Independent Bank-Papier bei 63,87 USD. Bei einem Independent Bank-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,658 Independent Bank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.06.2026 auf 79,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 245,91 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 245,91 USD entspricht einer Performance von +24,59 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 3,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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