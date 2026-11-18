Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Independent Bank-Performance im Blick
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 18.11.2025 wurden Independent Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 33,245 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 197,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,78 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 806,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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