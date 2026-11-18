Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Independent Bank-Aktien gewesen.

Am 18.11.2025 wurden Independent Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 33,245 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 197,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,78 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 806,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at